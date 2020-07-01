Парк-дендрарий в Ботаническом саду открывается 2 июля

Как рассказали сотрудники Ботсада, сейчас там цветут поздние ирисы и травянистые пионы, а им на смену приходят ранние лилии. Кроме того, с 3 июля водный оранжерейный маршрут в режиме прогулки. Cпустя четыре года в викторной оранжерее посетители смогут наблюдать две разные виктории: видовую и гибридную. «С ними соседствует лотос орехоносный и коллекция нимфей, в том числе потрясающая австралийская кувшинка нимфея гигантея», — добавили специалисты.