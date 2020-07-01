В четверг, 2 июля, в Ботаническом саду Петра Великого начнет работать парк-дендрарий. Об этом рассказали в пресс-cлужбе сада.
Парк-дендрарий в Ботаническом саду открывается 2 июля
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Фото: пресс-служба Ботанического сада
Как рассказали сотрудники Ботсада, сейчас там цветут поздние ирисы и травянистые пионы, а им на смену приходят ранние лилии. Кроме того, с 3 июля водный оранжерейный маршрут в режиме прогулки. Cпустя четыре года в викторной оранжерее посетители смогут наблюдать две разные виктории: видовую и гибридную. «С ними соседствует лотос орехоносный и коллекция нимфей, в том числе потрясающая австралийская кувшинка нимфея гигантея», — добавили специалисты.
Билеты можно купить в кассе, электронные пока что нельзя приобрести. Кассы будуот открыты с 10:00 до 17:30, на прогулки билеты можно купить с 10:00 до 16:00. Ботанический сад работает до 19:00. Расписание можно посмотреть здесь.
Напомним, с 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в ТЦ), а также бани и банные комплексы. Также с 6 июля снимается ограничение на площадь торгового зала объектов розничной торговли — теперь работать могут магазины, имеющие отдельный вход для посетителей и площадь зала более 400 квадратных метров.
В городе уже открываются парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, летние кафе и зоопарк, а также туристическая навигация по Неве. А еще стало известно, когда можно будет посетить парки Петергофа и полюбоваться фонтанами.
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