«Алые паруса» в 2020 году впервые в истории прошли в онлайн-формате. В этом году праздник стал финальной частью всероссийского выпускного школьников и студентов. Помимо этого, бриг отправили по акватории Финского залива. Насладиться праздником вживую в этом году было затруднительно, тем не менее петербуржцам удалось заснять водно-пиротехническое шоу, пожалуй, самую значимую часть праздника. Посмотрите, как это было!
Видео: как прошел главный праздник выпускников «Алые паруса»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Симпатично. Но не покидает мысль, что лучше бы этот год вошёл в историю ещё и тем, что в связи с пандемией, большими человеческими и экономическими потерями, все высокозатратные зрелищные мероприятия без зрителей(!) были бы отменены. На сэкономленное проведено всеобщее тестирование на вирус и антитела, сделаны вливания в экономику. Были бы... #алыепаруса
В этом году отмечается 140-летие со Дня рождения Александра Грина, автора повести «Алые паруса» — поэтому концертные номера праздника посвящены произведениям писателя. Среди выступающих были такие музыканты, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, группа IOWA и другие. Ведущими «Алых парусов» по традиции стал Иван Ургант и Дарья Александрова.
«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.