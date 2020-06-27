Видео: как прошел главный праздник выпускников «Алые паруса»

В этом году отмечается 140-летие со Дня рождения Александра Грина, автора повести «Алые паруса» — поэтому концертные номера праздника посвящены произведениям писателя. Среди выступающих были такие музыканты, как Дима Билан, Вера Брежнева, репер ST, Rasa, группа IOWA и другие. Ведущими «Алых парусов» по традиции стал Иван Ургант и Дарья Александрова.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые встретили на берегах Невы бригантину под алыми парусами - как символ надежды, веры в будущее и исполнение заветных желаний. Праздник выпускников проводился до 1979 года, а затем, после длительного перерыва, традиция была возрождена в 2005 году.