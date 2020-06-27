Старинные газеты, монетка и три пуговицы: в музее Бродского «Полторы комнаты» под паркетом обнаружили клад

Так, мастер по паркетам Сергей назвал кладом монету — копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. Также под щитами были обнаружены три пуговицы, две из которых, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами, моток проволоки, несколько кусочков разных дореволюционных газет, две папиросы, кусочек бижутерии, целую горсть каких-то косточек и ремешок.