В Музее-Квартире Иосифа Бродского «Полторы комнаты» в Петербурге нашли клад под паркетом в квартире поэта. Сотрудники музея поделились фотографиями находок в Instagram.
Старинные газеты, монетка и три пуговицы: в музее Бродского «Полторы комнаты» под паркетом обнаружили клад
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В комнате Бродского найден клад. ⠀ Именно так наш мастер по паркетам Сергей назвал найденную монету - копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. ⠀ Брошена Иосифом Бродским, чтобы когда-нибудь вернуться домой? Вряд ли, конечно. В любом случае, не помогло. ⠀ Помимо монетки вчера под щитами мы нашли: - три пуговицы (две из них, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами); - моток проволоки; - несколько кусочков разных газет, некоторые ещё дореволюционные; - две папиросы; - кусочек бижутерии; - целую горсть каких-то косточек; - ремешок неизвестно от чего; - странную картонную штуку, подозрительно напоминающую башмак плоской бумажной куклы. ⠀ Часть ваших предположений по находкам сбывается - очередь за рукописью. Оставайтесь с нами 🧐#музейнастройке #бродский #питертакойпитер #археология
Так, мастер по паркетам Сергей назвал кладом монету — копейку 1972 года, в котором поэт покинул этот дом. Также под щитами были обнаружены три пуговицы, две из которых, совершенно одинаковые, были будто специально запихнуты в щель между половицами, моток проволоки, несколько кусочков разных дореволюционных газет, две папиросы, кусочек бижутерии, целую горсть каких-то косточек и ремешок.
Кроме того, еще одной интересной находкой стала картонная вещь, подозрительно напоминающая башмак плоской бумажной куклы.
Напомним, 26 января в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 в тестовом режиме открылся музей-квартира Иосифа Бродского. До конца мая в пространстве полутора комнат будут проводить частные экскурсии. К 80-летию со Дня рождения Бродского музей должен был открыть свои двери для всех петербуржцев, однако в связи с эпидемией коронавируса возможность посетить музей вживую появится еще не скоро.
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