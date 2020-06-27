Стало известно, когда в Петербурге спадет жара

На следующий день, в воскресенье, температура будет колебаться от +23 до +25 градусов в дневные часы, а в Ленобласти — от +21 до +26 градусов. Из-за северного антициклона в ночь на понедельник на территории Ленобласти похолодеет до +6…+11 градусов. В Петербурге в ночное время суток температура составит +13 градусов, а днем не превысит отметки в +23 градуса.

«С 30 июня практически на всю неделю ожидается влияние циклонов. Максимальная температура воздуха днем будет доходить до +20 градусов с дождями, а по Ленобласти — и с грозами. Прохладная погода с температурами до +20 градусов сохранится в течение всей недели», — отметил синоптик. Как предположил Колесов, только к следующим выходным можно ожидать потепление.