Суббота, 27 июня, станет последним жарким днем в Петербурге на конец июня и начало июля. По словам главного синоптика Гидрометцентра Александра Колесова, в последующие дни ожидается прохладная погода, а также дожди.
Стало известно, когда в Петербурге спадет жара
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Фото: Shutterstock
Так, уже сегодня через Ленобласть во второй половине дня начнёт проходить атмосферный фронт, который и сменит тёплую воздушную массу, что приведет к кратковременным дождям. В Петербурге возможен лишь минимальный дождь во второй половине дня, считает специалист. В Петербурге днём потеплеет до +29, а ночью — от +17 до +19 градусов. Однако, как отметил Колесов, это будет последний жаркий день в городе.
На следующий день, в воскресенье, температура будет колебаться от +23 до +25 градусов в дневные часы, а в Ленобласти — от +21 до +26 градусов. Из-за северного антициклона в ночь на понедельник на территории Ленобласти похолодеет до +6…+11 градусов. В Петербурге в ночное время суток температура составит +13 градусов, а днем не превысит отметки в +23 градуса.
«С 30 июня практически на всю неделю ожидается влияние циклонов. Максимальная температура воздуха днем будет доходить до +20 градусов с дождями, а по Ленобласти — и с грозами. Прохладная погода с температурами до +20 градусов сохранится в течение всей недели», — отметил синоптик. Как предположил Колесов, только к следующим выходным можно ожидать потепление.
Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Минувшая среда, 17 июня, стала рекордной по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад. А 18 июня в Петербурге зафиксировали второй температурный рекорд подряд.
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