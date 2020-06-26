Городские судоходные компании подтвердили свою готовность к выполнению всех необходимых противоэпидемиологических мер при эксплуатации судов. Уже утвержден стандарт безопасности — перед началом рабочего дня члены экипажей судов будут проверяться на наличие симптомов ОРВИ, обеспечены «неснижаемым запасом» средств индивидуальной защиты и антисептиков. Пассажирам при предъявлении билета будут измерять температуру и выдавать перчатки и маски, а у трапа на судне предложат воспользоваться санитайзерами.

Сергей Корнеев председатель Комитета по развитию туризма: Без навигации по рекам и каналам невозможно представить себе Петербург. Наш город безусловно является и столицей водного туризма нашей страны. После снятий ограничений для туротрасли мы поддержим разработку водных маршрутов с включением в них новых туристических современных пространств, таких как Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия с выходом в акваторию Невы и прекрасным видом на мост ЗСД, стадион «Газпром Арена». Это абсолютно новые маршруты, которые в будущем понравятся нашим гостям. Для этого мы находимся в постоянном контакте и взаимодействии с судоходными компаниями и коллегами из Комитета по транспорту, эта работа в дальнейшем войдет в стратегию прорывного развития туризма в Санкт-Петербурге

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции». Согласно правкам, с 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок, а с 29 июня открываются летние кафе и маникюрные салоны. И вновь можно заключить брак!