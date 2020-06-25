Основная идея проекта «Мастерские Рихтера» — объединить людей со схожими ценностями и тягой к творчеству. В течение лета в одном из номеров «Рихтера» будут жить и создавать свои произведения русскоязычные известные и начинающие музыканты, основатели брендов одежды, аксессуаров и предметов интерьера, художники, дизайнеры и другие представители творческих профессий.

Номера адаптируют под резиденции, где можно будет репетировать, создавать новые коллекции, встречаться с друзьями, выходить в прямые эфиры с экспериментальными форматами и организовывать квартирники. Финалом резиденций для каждого участника «Мастерских» станет ужин с друзьями и гостями «Рихтера», где будут подводить итоги участия в проекте, делиться результатами, выступать и общаться.