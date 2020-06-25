Этим летом московский отель «Рихтер» запускает проект «Мастерские Рихтера» — творческие резиденции со своей культурной программой. В номерах отеля и других доступных пространствах будут работать контентные зоны по направлениям «Музыка», «Искусство», «Fashion», «Литература» и другим.
Отель «Рихтер» запускает проект «Мастерские Рихтера» — творческие резиденции по направлениям «Музыка», «Искусство», «Fashion» и «Литература»
Основная идея проекта «Мастерские Рихтера» — объединить людей со схожими ценностями и тягой к творчеству. В течение лета в одном из номеров «Рихтера» будут жить и создавать свои произведения русскоязычные известные и начинающие музыканты, основатели брендов одежды, аксессуаров и предметов интерьера, художники, дизайнеры и другие представители творческих профессий.
Номера адаптируют под резиденции, где можно будет репетировать, создавать новые коллекции, встречаться с друзьями, выходить в прямые эфиры с экспериментальными форматами и организовывать квартирники. Финалом резиденций для каждого участника «Мастерских» станет ужин с друзьями и гостями «Рихтера», где будут подводить итоги участия в проекте, делиться результатами, выступать и общаться.
Первыми жильцами открытых мастерских станут Ян Гинзбург и группа СБПЧ, параллельно из оставшегося текстиля «Рихтера» Ольга Сингх под кураторством Ксении Шабалиной за неделю сделают редизайн униформы для персонала отеля.
10 июля пройдет открытие мастерских с фортепианным концертом в саду и большой выставкой работ московских художников — Jolie Alien, Дмитрия Старусева, Вовы Перкина, Дарьи Кузнецовой, Николая Кошкоша, Юрия Самойлова, Марии Анаскиной и Ирины Петраковой, которые они написали за время карантина. Куратором выставки выступит Ирина Шульженко.
Также каждый понедельник начиная с 6 июля в саду «Рихтера» будут проходить кинопоказы, организованные совместно с «Москино». Покажут европейских авангардистов, экспериментирующих с пленкой 16 и 35 миллиметров, а также немое кино в живой электронной озвучке.
Отель «Рихтер», открывшийся полтора года назад на Пятницкой улице в Москве, вступил в семейство Design Hotels, встав в один ряд с 309 лучшими независимыми отелями мира.
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