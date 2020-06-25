«Его позицию я вам говорю, что это реально человек готов нести наказание. Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю. К сожалению, определенные люди не дают возможность», — заявил Пашаев в интервью «Эхо Москвы».

Также Ефремов предлагал выплатить хотя бы частичную компенсацию, однако этот вопрос будет решаться в суде. «Скорее всего, сумма там будет около 1 миллиона рублей, в лучшем случае — 1,5 миллиона рублей. Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — добавил в разговоре со Starhit адвокат.

Также Пашаев отметил, что дело невозможно закрыть по примирению сторон — речи об избежании наказания для Ефремова нет. «Это не частное обвинение, чтобы с примирением сторон прекратили. Любой адвокат захочет, чтобы оправдательный приговор услышали или прекратили уголовное дело. Любой адвокат захочет, чтобы у него был результат, независимо, кого он защищает. А в данном случае статья, вы сами понимаете, есть погибший и алкогольное опьянение», — отметил он.

Напомним, вечером 8 июня у дома №2 на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada В результате один человек погиб — он был госпитализировал с различными травмами и скончался в больнице. Позднее сообщалось, что в его крови были обнаружены следы наркотиков и 2,1 промилле алкоголя. 9 июня Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца. Посмотрите видео с извинениями актера за смертельное ДТП.