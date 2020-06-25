«ВкусВилл» совместно с «Ночлежкой» начал продавать продуктовые наборы для бездомных людей

В набор «Ночной автобус», который стоит 200 рублей, входит самса с говядиной, салат винегрет и бутерброд с тунцом. В набор «Приют» за 500 рублей — пищевая соль, пшеничная мука, круглозерный рис в пакетиках, овсяные хлопья геркулесовые, спагетти, макароны перо и вермишель, манная крупа, лавровый лист и упаковка бактерицидных лейкопластырей.

«Самостоятельное приготовление пищи — важный момент социализации человека», — говорит представитель «Ночлежки» Мария Раевская. Купить продукты для «Ночлежки» можно будет до 21 июля — сделать это можно при оформлении заказа в интернет-магазине «ВкусВилла».

Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запускает «Ночной автобус» в Москве. Пять дней в неделю нуждающиеся смогут не только поесть горячую еду, но и получить вещи первой необходимости.

Ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов. Несмотря на обращение, в декабре 2019 года в московском округе Беговой начался ремонт здания для будущего приюта и консультационной службы. Позже актеры Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, писатель Людмила Улицкая, режиссер Юрий Быков и музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук записали видео #язаночлежкувмоскве в поддержку открытия столичного отделения «Ночлежки».