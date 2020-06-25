СК прекратил уголовное дело в отношении петербуржца, сбежавшего из карантинной зоны пансионата «Заря»

32-летний петербуржец Георгий прибыл в Россию 21 марта из Швейцарии. В аэропорту его призвали самоизолироваться на две недели, однако Георгий выходил из своей квартиры в Восковом переулке. В связи с этим 26 марта по постановлению петербургского Роспотребнадзора его принудительно отправили в «Зарю» на карантин, откуда он и сбежал.

28 марта полиция задержала беглеца, в отношении Образцова было возбуждено уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом по статье 236 УК «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Как сообщил «Фонтанке» обвиняемого Нодар Боколишвили, уголовное преследование прекратили, так как «в действиях подзащитного не нашли состава преступления».

«За все время расследования с нами провели одно следственное действие — допрос в качестве обвиняемого», — уточнил защитник.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 610 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.