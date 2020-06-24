Стало известно, какие дороги перекроют из-за праздника «Алые паруса»

Также комитет представил список улиц, где движение лишь ограничат. Например, с полуночи 26 июня до 10:00 28 июня будет запрещено останавливаться на Приморском проспекте, набережной Гребного канала, Северной дороге, в Бодровом переулке, на набережной Мартынова, улице Рюхина, на Крестовском проспекте, Южной дороге, Петровской косе и в Адмиралтейском проезде.

С 10:00 26 июня до 10:00 30 июня будет недоступна крайняя правая полоса движения по Морской набережной в направлении от Капитанской улицы к Адмиральскому проезду. Также на сайте опубликовали маршруты объезда.