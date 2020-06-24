В субботу, 27 июня, состоится праздник «Алые паруса», из-за проведения трансляции которого часть дорог будет перекрыта. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной структуры.
Стало известно, какие дороги перекроют из-за праздника «Алые паруса»
По информации комитета, с 22:00 27 июня до 01:00 28 июня полностью закроют движение по ЗСД на участке от Приморского проспекта до набережной Екатерингофки; с 8:00 27 июня до 02:00 28 июня по набережной Гребного канала, Северной дороге, Бодрову переулку, частично по набережной Мартынова и Крестовскому проспекту, Южной дороге, Большому Петровскому мосту, улице Савиной, а также Теннисной, Велосипедной и Футбольной аллеях; с 8:00 27 июня до 6:00 28 июня — по Петровской Косе.
Помимо этого, с 17:00 27 июня по 3:00 28 июня частично будут перекрыто движение по Морской набережной и Наличной улице, а с 19:00 до 1:00 — частично по Приморскому проспекту, Яхтенной улице, Яхтенному мосту, мосту Бетанкура, набережной Макарова, Адмиральскому проезду, улице Одоевского, проспекту КИМа, Бобыльской, Морской и Старой улицам, Березовой аллее, а также Безымянному и Гартнеровскому переулкам.
Также комитет представил список улиц, где движение лишь ограничат. Например, с полуночи 26 июня до 10:00 28 июня будет запрещено останавливаться на Приморском проспекте, набережной Гребного канала, Северной дороге, в Бодровом переулке, на набережной Мартынова, улице Рюхина, на Крестовском проспекте, Южной дороге, Петровской косе и в Адмиралтейском проезде.
С 10:00 26 июня до 10:00 30 июня будет недоступна крайняя правая полоса движения по Морской набережной в направлении от Капитанской улицы к Адмиральскому проезду. Также на сайте опубликовали маршруты объезда.
Напомним, «Алые паруса» в 2020 году пройдут в формате телевизионной трансляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Но это не все изменения, которые коснутся главного праздника выпускников — бриг отправят по акватории Финского залива.
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