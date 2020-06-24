В Петербурге разрешили посещение поликлиник и сняли запрет на плановую госпитализацию

Напомним, в конце марта в Петербурге запретили плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия.