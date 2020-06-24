В Петербурге сняли запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на соответствующий документ, подписанный главой территориального Управления Роспотребнадзора Натальей Башкетовой.
В Петербурге разрешили посещение поликлиник и сняли запрет на плановую госпитализацию
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Фото: Shutterstock
Так, с 23 июня в городе возобновилась медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям. С четверга, 25 июня, горожане смогут отправиться на плановую госпитализацию в стационары — кроме тех медучреждений, где находятся зараженные коронавирусом пациенты. Петербуржцы также смогут посещать амбулаторно-поликлинические медучреждения, проходить диспансеризации и плановую вакцинацию.
Кроме того, с завтрашнего дня в учреждениях соцзащиты стационарного типа будет снят запрет на приём новых пациентов и перевод в другие учреждения.
Напомним, в конце марта в Петербурге запретили плановую госпитализацию, диспансеризацию, вакцинацию и профилактические осмотры. Такие меры были приняты в связи с «продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире» и угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, а также для того, чтобы усилить противоэпидемические мероприятия.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 600 тысяч, в мире — 9 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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