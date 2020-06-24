Сегодня утром на Дворцовой площади в Петербурге начался парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трансляцию ведет телеканал «Санкт-Петербург».
Посмотрите трансляцию парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге
В нем участвуют более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов и 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов. Таким образом Петербург стал один из 28 городов, где было решено провести парад, а вечером – артиллерийский салют.
По информации «Фонтанки», на площадь также явились сотрудники Роспотребнадзора, которые проверяют температуру у зрителей и снабжают их масками и перчатками.
16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу».
Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году также прошла в виде виртуального шествия. Оно транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.
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