Можно ли отдыхать на пляжах Петербурга? Роспотребнадзор выяснил, но результаты вас огорчат 😥

Для того, чтобы проверить водные акватории Петербурга на пригодность для отдыха, Роспотребнадзор взял 300 проб воды близ 24 городских пляжей. Согласно полученным результатам, все они не соответствуют по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Ведомство проверило акватории Суздальских озер, Ольгинского водоема, Колонистского пруда, озера Разлив (пляжи «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая гора», «Новый»), Финского залива (пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи»), «Дюны», «Морские Дубки», озеро Безымянное, река Ижора (пляжи «Взрослый» и «Детский»).

Так где купаться этим летом? Подальше от города! Роспотребнадзор опубликовал список водоемов Ленинградской области, безопасных для времяпрепровождения в воде. Отправиться можно в Волосовский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский и Тосненский районы.

Искупаться в лазурной воде, увидеть водопад или побродить по пустыне можно, не дожидаясь открытия границ – альтернатива лучшим курортам мира есть в Ленинградской области. Выбрали семь самых красивых мест недалеко от Петербурга, которые стоит посетить этим летом.