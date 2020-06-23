Доктор петербургской детской поликлиники №30 Екатерина Ткачева признана лучшим педиатром России

Жюри выбирало лучших медиков из более чем 500 заявок со всей страны. Врачи соревновались в 36 номинациях. Екатерина Ткачева признается, одержать победу ей помогла любовь к профессии: «Я люблю свою работу. От души. Люблю детей. Это самые благодарные пациенты. Ты сразу видишь обратную связь». Екатерина уже 13 лет в профессии, на ее участке в Приморском районе более тысячи юных пациентов.

В число победителей и лауреатов Всероссийского конкурса врачей вошли еще 8 петербургских медиков. Среди них терапевт Антон Барсуков, военный врач Юрий Чеховский и стоматолог Татьяна Колоскова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ за борьбу с COVID-19 пятерым главврачам России, в том числе главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Президент также поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.