В Ленинградском зоопарке родился детеныш редкого львинохвостого макака. Родители — парижанин Даман и самочка Алиса!

Как отмечают в Ленинградском зоопарке, первое время новорожденный провел в тесном контакте с мамой, из-за чего определить пол малыша было сложно и тайна была раскрыта только после того, как он начал передвигаться самостоятельно.

«Малыш очень игривый и озорной, он часто копирует поведение родителей — выкапывает из земли червяков, пытается забраться на дерево и пробует любимые угощения Дамана с Алисы. Алиса проявляет себя как очень заботливая мама — она кормит и вычесывает дитя, а если кто-то подходит к вольеру, сразу прижимает детеныша к себе. И только во время кормления самка расслабляется и, увлекшись фруктами и овощами, дает крохе исследовать территорию. Даман пока не проявляет участие в воспитании ребенка, его очередь наступит чуть позже, когда малыш немного подрастет», — рассказывают в зоопарке.

Львинохвостые макаки, или вандеру, очень редкие животные. Их вид занесен в красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения — численность составляет менее 4 тысяч особей. «Ленинградский зоопарк гордится тем, что нам удалось подобрать пару, которая так быстро принесла потомство», — заключили в зоопарке.