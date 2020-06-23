«Пока мы решили, что операционно должны полностью оттестировать это [автобусное сообщение между Ховрино и Шереметьево], а затем в перспективе мы думаем расширять автобусное сообщение до аэропорта Жуковский, вели такие переговоры в марте месяце. Это будет очень сильно зависеть в том числе и от развития этого аэропорта, безусловно. Но такие планы имели. Кроме того, обсуждали в том числе выход в Санкт-Петербург с таким решением и в ряд других регионов, где есть достаточно крупные аэропорты», — рассказала гендиректор компании Алина Бисембаева.

Компания «Аэроэкспресс» была создана в 2005 году и является единым оператором по перевозке авиапассажиров московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево с центральных железнодорожных вокзалов Москвы, а также осуществляла до августа 2015 года пригородные пассажирские перевозки в подмосковный город Лобню. В 2015 году «Аэроэкспресс» запустил регулярный автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево. В Москве по карте «Тройка» стоимость проезда на «Аэроэкспрессе» составляет 500 рублей.