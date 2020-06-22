Подать заявление на получение виз вновь могут ходатайствующие о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости, те, кому необходимо получить разрешение на пребывание на основании воссоединения семьи, а также студенты, чей осенний учебный семестр начнется очно.

«Забронировать время для подачи заявления на получение разрешения на пребывание в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге следует через систему электронной записи. В первую очередь будут приняты заявители, которые были записаны на прием для подачи заявления, но чья запись была отменена из-за пандемии COVID-19», — говорится в сообщении генконсульства.

Ранее на неделе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также называл дату открытия границы с Финляндией. Недавно в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге рассказали, получится ли у российских туристов, которые сейчас не могут приехать в Шенгенскую зону из-за коронавирусных ограничений, бесплатно продлить визу. Также стало известно, когда Евросоюз вероятнее всего откроет свои границы для иностранцев. А позже и власти Финляндии назвали самую раннюю дату открытия границ с Россией.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 590 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.