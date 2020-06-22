Банк ВТБ помогает фонду «Перспективы» купить дом для подопечных с тяжелой формой инвалидности

Банк ВТБ выделил средства на покупку недвижимости для подопечных фонда «Перспективы» – детей и молодых взрослых с тяжелой формой инвалидности, которые были эвакуированы из психоневрологических интернатов во временное жилье на время пандемии. Компания помогает проекту в рамках акции «Дом навсегда», которую запустил фонд в начале июня. Инициативу сразу поддержали артисты Российского академического молодежного театра (РАМТ): под хэштегом #помогиврачам они рассказали истории волонтеров и сотрудников организации, и со страниц соцсетей своего театра и журнала «Театр» пригласили всех поучаствовать в ней.