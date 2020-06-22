Банк ВТБ выделил средства на покупку недвижимости для подопечных фонда «Перспективы» – детей и молодых взрослых с тяжелой формой инвалидности, которые были эвакуированы из психоневрологических интернатов во временное жилье на время пандемии. Компания помогает проекту в рамках акции «Дом навсегда», которую запустил фонд в начале июня. Инициативу сразу поддержали артисты Российского академического молодежного театра (РАМТ): под хэштегом #помогиврачам они рассказали истории волонтеров и сотрудников организации, и со страниц соцсетей своего театра и журнала «Театр» пригласили всех поучаствовать в ней.
Банк ВТБ помогает фонду «Перспективы» купить дом для подопечных с тяжелой формой инвалидности
«Перспективам» требуется собрать еще 3 млн 753 тысячи 110 рублей (сумма на 16.06 – прим. ред.) на обустройство будущего жилья и на сопровождение ребят силами сотрудников и волонтеров. Принять участие в акции можно, пройдя по ссылке или отправив СМС с текстом «Эвакуация» на номер 3434 и суммой пожертвования. Например, «Эвакуация 200».
Напомним, 17 мая Большой драматический театр имени Товстоногова запустил сбор средств для НИИ имени Джанелидзе в Петербурге — пожертвования можно было оставить на специальном разделе портала БДТdigital до окончания суток. За это время удалось собрать 3 870 000 рублей на поддержку Скорой помощи НИИ Джанелидзе. Акция #помогиврачам подхватил «Гоголь-Центр», о своем намерении присоединиться к инициативе заявили театр «Приют Комедианта», Московский театр «Современник», Тюменский БДТ, Новосибирский театр «Старый Дом», а позже и Александринский театр. Актеры прочли подлинные монологи медиков, прямо сейчас борющихся за здоровье людей с диагностированным коронавирусом.
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