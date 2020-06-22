Врача-реаниматолога Сергея Саяпина, переболевшего коронавирусом, уволили из Покровской больницы

Как рассказал Саяпин, его уволили по статье 81 Трудового кодекса РФ о предоставлении поддельного документа при устройстве на работу. Свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации оказалось фальшивым, хотя сам врач помнит, как оформлял договор и оплачивал эти курсы. Сертификат был действителен в течение пяти лет, поэтому Саяпин его не сохранил — несмотря на это, в 2015 году он получил новый документ. Несмотря на это, «формальный повод был получен» — поэтому, как считает медик, его и уволили из Покровской.

Пока Саяпин разбирался с документами, ему поступило предложение об устройстве на работу «в очередной из ковидных стационаров нашего города». Сейчас врач работает в нем, где именно — Саяпин не афиширует.

21 апреля у врача-реаниматолога Покровской больницы Сергея Саяпина диагностирован коронавирус. Незадолго до этого, 17 апреля, Саяпин говорил о недостаточных мерах защиты персонала Покровской и винил в этом главврача больницы Марину Бахолдину. После выздоровления врач планировал вернуться к работе. Ранее он отметил, что не понимает тех, кто не пойдет «обратно в очаг». Позже Саяпин дал несколько советов о том, как не заразиться Covid-19. В частности, он рекомендует воздержаться от походов в салоны красоты и парикмахерские.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ за борьбу с COVID-19 пятерым главврачам России, в том числе главврачу Покровской больницы Марине Бахолдиной и главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Президент также поручил правительству и Минздраву, в частности, держать вопрос выплат повышенных отпускных на постоянном контроле, чтобы не допустить никаких даже технических сбоев.

Выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей.