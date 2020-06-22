По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник, 22 июня, в Петербурге небольшая облачность, без осадков. Днем воздух прогреется от +19 до +24 градусов. Во вторник, 23 июня, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью поднимется до +12 градусов, днем — до 26 со знаком «плюс». Среда, 24 июня, также пройдет без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов выше нуля.

Начиная с четверга, 25 июня, в Петербурге — ясно и без осадков. До конца недели в городе ожидают от 25 до 28 градусов тепла.

Напомним, метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Минувшая среда, 17 июня, стала рекордной по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад. А 18 июня в Петербурге зафиксировали второй температурный рекорд подряд.