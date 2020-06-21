Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что жизнь в Петербурге постепенно возвращается в прежнее русло. На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал о том, что в ближайшее время должны возобновить работу некоторые организации, однако точные сроки открытия он не назвал.
Беглов рассказал о скором снятии ограничений в Петербурге
В списке предприятий, которые должны открыться в скором времени, оказались организации общественного питания, музеи и театры, торговые центры, стоматологические клиники, спортплощадки, парки, фитнес-центры, а также заведения в сферах туризма, развлечений и услуг.
«Работаем с Роспотребнадзором над снятием других ограничений. К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших. Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан», —отметил Беглов.
Кроме того, глава города напомнил горожанам о том, что с 22 июня в Петербурге возобновляют работу санатории и каршеринг. Сервисы каршеринга обязаны «неукоснительно соблюдать требования и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, обеспечить безопасность граждан». Санатории возобновляют прием и размещение граждан в целях осуществления медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения — и только по медицинским показаниям.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.