Беглов рассказал о скором снятии ограничений в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о том, что жизнь в Петербурге постепенно возвращается в прежнее русло. На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал о том, что в ближайшее время должны возобновить работу некоторые организации, однако точные сроки открытия он не назвал.