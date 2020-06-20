Сегодня, 20 июня, надвигающийся с севера антициклон сменит жару в Петербурге на прохладную погоду. Об этом в своём Instagram рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге 20 июня ожидается прохладная погода из-за надвигающегося антициклона
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Фото: Shutterstock
Как отметил Леус, при переменной облачности обойдётся без дождей, но в городе будет прохладнее. При этом температурный фон пока останется на 1-2 градуса выше климатической нормы. «И только плотные ветры северных румбов внесут в погоду толику дискомфорта», – добавил синоптик.
Днём температура воздуха будет незначительно колебаться от +20 до +22 градусов, а в Ленинградской области – от +18 до +23 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление в течение дня повысится до 765 мм ртутного столба, что выше нормы.
Ранее,18 июня, в Петербурге зафиксировали второй температурный рекорд подряд. Днем воздух в городе прогрелся до +31,5 градусов, что на 0,2 градуса выше, чем было в этот день 115 лет назад.
Напомним,в среду, 17 июня, тоже был побит рекорд по теплу. Последний раз так жарко было 115 лет назад. А сегодня в городе также ожидали грозу — по данным Гидрометцентра, грозовой фронт из Суоми должен был подойти к границам Ленобласти. Так будет гроза? А дождь? Ответили синоптики.
Метеорологи прогнозируют экстремально жаркое лето-2020 в России. Когда по-настоящему летней погоды ожидать петербуржцам — рассказал синоптик Валерий Малинин. А последняя неделя первого летнего месяца и вовсе будет самой жаркой! Апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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