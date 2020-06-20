Петербургский пассажиропоток постепенно восстанавливается. По словам директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Владимира Шведченко, уже 50% петербуржцев от прошлогоднего показателя пользуются транспортом, передает «Фонтанка».
В Петербурге пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 140% по сравнению с апрелем
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Фото: Shutterstock
«Примерно 52–54% пассажиров уже выходят и пользуются общественным транспортом (по сравнению с прошлым годом). В сравнении с апрелем месяцем, когда были самые строгие ограничения, мы выросли примерно на 138–140%. При этом транспортных средств, находящихся на линиях, на маршрутах, — практически 88–90% от стандартного выпуска», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург».
Более того, из-за наплыва пассажиров в петербургском метрополитене испытывают сложности с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Как рассказал начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, в пиковое время каждый час протирали поручни и сиденья. Однако из-за выхода на нормальный график работы, «возможности проводить уборку под каждым оборотом, протирать ручки у нас нет», отметил он.
Усложняют работу метрополитена и пассажиры, которые не соблюдают масочно-перчаточный режим. «По поводу перчаток несколько посложнее. Но с масками мы максимум сделали, чтобы при проходе в метро люди этим пользовались. К сожалению, в метро потом испытывают какой-то дискомфорт, душно, и снимают эти маски», — добавил начальник.
Напомним, в Петербурге смягчаются ограничения по коронавирусу. С понедельника, 22 июня, в городе возобновляют работу санатории и каршеринг.
Ранее Александр Беглов рассказал, когда и как Петербург будет возвращаться к «нормальной жизни». Некоторые парки, по словам губернатора, откроют только на втором этапе — тогда же возобновится навигация по рекам и каналам, заработают стоматологические клиники, детские и спортивные площадки. Уже с 15 июня петербуржцы смогли вновь воспользоваться услугами парикмахерских, библиотек, мебельных магазинов.
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