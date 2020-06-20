В Петербурге пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 140% по сравнению с апрелем

«Примерно 52–54% пассажиров уже выходят и пользуются общественным транспортом (по сравнению с прошлым годом). В сравнении с апрелем месяцем, когда были самые строгие ограничения, мы выросли примерно на 138–140%. При этом транспортных средств, находящихся на линиях, на маршрутах, — практически 88–90% от стандартного выпуска», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург».