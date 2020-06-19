«Игорь Олегович – настоящий врач, одного разговора с которым было достаточно для того, чтобы больному стало легче. Доктор Менакер высококлассный терапевт, большой любовью которого была гастроэнтерология. Медицина всегда отвечала ему взаимностью, тяжелые недуги пациентов отступали, больные поправлялись. С марта Игорь Олегович лечил пациентов с COVID-19. С 1 мая начался бой за его здоровье. Больше 6 недель борьбы, больше месяца на искусственной вентиляции легких. Болезнь была сильнее. Но только в этом мире», — сообщили в больнице.

В конце мая Министерство здравоохранения РФ впервые огласило статистику смертности от новой коронавирусной инфекции среди российских медиков — тогда сообщалось о 101 погибшем. В «Списке памяти», который медики ведут самостоятельно, на данный момент числится 444 фамилии. По официальным данным, к 18 июня в России от COVID-19 скончались 7 660 человек. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила об 489 умерших от новой коронавирусной инфекции COVID-19 врачах. Однако позже в пресс-службе ведомства озвученные Самойловой цифры опровергли, назвав их «неофициальными».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 560 тысяч, в мире — 8 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработают парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.