Конечно, генеральную уборку дома можно осилить самостоятельно, но привести в порядок абсолютно все – от диванов до антресолей – под силу только команде профи. А если поставить цель провести дезинфекцию после эпидемии или перед возвращением сотрудников в офис после режима самоизоляции, то обращаться к специалистам совершенно необходимо: так, Fast Cleaning приезжают с нужными чистящими химическими средствами и оборудованием.
Как сделать дома правильную дезинфекцию (спойлер: в одиночку – никак!)
Почему в разгар эпидемии актуальна уборка от профи?
Во время эпидемии важно проводить регулярную и тщательную дезинфекцию всех доступных мест, потому что на разных поверхностях вирус может жить до нескольких дней. В офисных помещениях такая уборка поможет значительно снизить риск высокой заболеваемости сотрудников. Классика – это удаление пыли и влажная уборка полов, что гораздо менее эффективно, что чистка с дезинфекцией полным обеззараживанием всего пространства, лестниц, ванных комнат и холлов.
Как клининговая компания подбирает чистящие средства?
В Fast Cleaning прежде чем отправиться на спецуборку, подбирают дезинфицирующие вещества исходя из разных факторов. Во-первых, разные средства нейтрализуют бактерии в течение разного времени. Во-вторых, количество и концентрация используемой позиции зависит от температуры воздуха: чем она выше, тем скорее наступает гибель микроорганизмов под воздействием химикатов. В-третьих, под анализ попадает PH-фактор окружающего пространства, от которого зависит, стоит ли использовать йодо- и хлорсодержащие наименования – они могут стать менее активными. В-четвертых, в месте, где запланирована уборка, особое внимание уделяется жесткости воды: если в ней много солей металлов, то определенные средства, например, содержащие соединения аммония, нейтрализуются, и нужно заменить их или увеличить концентрацию.
Fast Cleaning чистит и воздух
В арсенал Fast Cleaning включено специальное оборудование, которое способствует уничтожений бактерий в воздухе. Это ультрафиолетовые излучатели и фотокаталитические установки. Последние не только обеззараживают воздух, но и очищают его от токсичных химических загрязнений и аллергенов.
Андрей Карнюшин
Fast Cleaning, CEO
В условиях бушующих вирусов – как стихийных, так и сезонных – обычная влажная уборка с помощью швабр и тряпок в глобальном отношении неэффективна. Необходима дезинфекция, которая коренным образом отличается от традиционного плана и направлена на обеззараживание дома, дачи или офиса. Она предполагает комплекс сразу несколько действий – промывку всех поверхностей с помощью правильно выбранных химикатов и очистку воздуха с применением специальных средств и оборудования.
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