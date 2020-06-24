Как сделать дома правильную дезинфекцию (спойлер: в одиночку – никак!)

Как клининговая компания подбирает чистящие средства?

В Fast Cleaning прежде чем отправиться на спецуборку, подбирают дезинфицирующие вещества исходя из разных факторов. Во-первых, разные средства нейтрализуют бактерии в течение разного времени. Во-вторых, количество и концентрация используемой позиции зависит от температуры воздуха: чем она выше, тем скорее наступает гибель микроорганизмов под воздействием химикатов. В-третьих, под анализ попадает PH-фактор окружающего пространства, от которого зависит, стоит ли использовать йодо- и хлорсодержащие наименования – они могут стать менее активными. В-четвертых, в месте, где запланирована уборка, особое внимание уделяется жесткости воды: если в ней много солей металлов, то определенные средства, например, содержащие соединения аммония, нейтрализуются, и нужно заменить их или увеличить концентрацию.