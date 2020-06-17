Напомним, бриг главного праздника выпускников «Алые паруса»-2019 получил название «Россия» и стал новым символом торжественного мероприятия — взамен традиционному ранее шведскому судну Tre Kronor af Stockholm. Полюбоваться кораблем можно будет не только раз в год и издалека — желающие смогут попасть на борт в качестве экскурсии. Посмотрите, как прошел главный праздник выпускников в прошлом году — тогда хэдлайнерами шоу стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

«Алые паруса» в 2020 году пройдут в формате телевизионной трансляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Но это не все изменения, которые коснутся главного праздника выпускников — бриг отправят по акватории Финского залива.