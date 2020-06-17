В ночь на 16 июня по Неве прошел бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников «Алые Паруса». В этом году событие состоится не в традиционном, «живом» формате, а в виде телетрансляции — а сам бриг отправят акватории Финского залива. Некоторым петербуржцам все-таки удалось застать парусник в городе. Мы собрали фоторепортаж — посмотрите, как это было.
Фоторепортаж: по Неве прошел бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников «Алые Паруса»
Напомним, бриг главного праздника выпускников «Алые паруса»-2019 получил название «Россия» и стал новым символом торжественного мероприятия — взамен традиционному ранее шведскому судну Tre Kronor af Stockholm. Полюбоваться кораблем можно будет не только раз в год и издалека — желающие смогут попасть на борт в качестве экскурсии. Посмотрите, как прошел главный праздник выпускников в прошлом году — тогда хэдлайнерами шоу стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
«Алые паруса» в 2020 году пройдут в формате телевизионной трансляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Но это не все изменения, которые коснутся главного праздника выпускников — бриг отправят по акватории Финского залива.
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