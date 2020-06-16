Зону отдыха на Воскресенской набережной, которую своими силами оборудовали петербуржцы, демонтировали

Как говорят активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания», цитируя предписание на осуществление демонтажа, «данная работа являлась обязательной в рамках недопущения препятствий для обеспечения условий непрерывного безопасного движения транспортных средств и пешеходов по мостам и набережным, а также обеспечения чистоты и надлежащего состояния внешнего вида мостов и набережных». При этом, надеятся активисты, «чиновники сделают выводы» и установят на набережной «законные»скамейки.

«Временная зона отдыха на Воскресенской набережной приказала долго жить. Но мы надеемся, что теперь Правительство города как минимум поможет с монтажом постоянных ленинградских диванов. Соратники нашего движения понимали, на что шли. Целью проекта было выяснить, насколько необходимо и как надо благоустраивать набережные. Такое временное благоустройство было экспериментом. И эксперимент удался. Он показал, что люди любят и хотят отдыхать близ Невы. Будет здорово, если чиновники сделают выводы из этого проекта, и уже этим летом на набережной появятся удобные постоянные скамейки», — говорят активисты.