Его отмена и демонтаж последней автобусной остановки могут создать опасную обстановку для пешеходов в районе Пулковского шоссе.
Жители Московского района просят вернуть маршрут К-33
C 15 июля 2020 года ООО «Питер Авто» прекратил обслуживание маршрута К-33 от станции метро «Московская» до Outlet Village Пулково. Жители города, у которых нет личного транспорта, лишились возможности с комфортом добраться до аутлета – при этом ежегодно его посещает более двух миллионов человек, и их количество постоянно растет. Для более чем 1100 сотрудников Outlet Village Пулково это был единственно возможный способ доехать до работы: альтернативные маршруты останавливаются в зоне с интенсивным потоком грузовых автомобилей и фур, которая при отсутствии инфраструктуры для пешеходов превратится в аварийно-опасный участок дороги, а путь от остановки теперь будет занимать 20 минут пешком по пустырю.
Весной в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга было направлено обращение с просьбой сохранить маршрут, где ответили, что после истечения срока действия контракта нет возможности провести конкурс и заключить новый. Несколько обращений с просьбой о строительстве пешеходных переходов и организации дополнительных остановок рядом с Outlet Village Пулково были также отправлены в Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга.
Кроме того, в 2016 году городские власти демонтировали две остановки общественного транспорта в районе съезда в сторону Пулково 1. Их восстановление и включение в маршруты городского транспорта, а также организация пешеходных переходов помогли бы избежать несчастных случаев на дороге и сохранить доступ к социально значимому объекту города.
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