Жители Московского района просят вернуть маршрут К-33

Весной в Комитет по транспорту Санкт-Петербурга было направлено обращение с просьбой сохранить маршрут, где ответили, что после истечения срока действия контракта нет возможности провести конкурс и заключить новый. Несколько обращений с просьбой о строительстве пешеходных переходов и организации дополнительных остановок рядом с Outlet Village Пулково были также отправлены в Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга.

Кроме того, в 2016 году городские власти демонтировали две остановки общественного транспорта в районе съезда в сторону Пулково 1. Их восстановление и включение в маршруты городского транспорта, а также организация пешеходных переходов помогли бы избежать несчастных случаев на дороге и сохранить доступ к социально значимому объекту города.