Грифонов на Банковском мосту в Петербурге повредили вандалы. Их облили краской и поцарапали

Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским). Переправа находится под охраной КГИОП. Его длина — 8 метров, ширина — 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский.

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.

Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. В апреле 2019 года пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. В мае на переправу установили первых два грифона. Полностью мифические существа вернулись на Банковский мост 19 июня 2019 года. Однако уже в августе с переправы начали пропадать декоративные украшения в виде позолоченных шариков.