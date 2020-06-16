Грифонов на Банковском мосту, масштабная реставрация которых завершилась ровно год назад, повредили вандалы. Скульптуры мифических существ облили краской и поцарапали — восстановить царапины прямо на мосту будет невозможно.
Грифонов на Банковском мосту в Петербурге повредили вандалы. Их облили краской и поцарапали
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Фото: Музей Городской Скульптуры
Неизвестные испачкали масляной краской скульптуры грифонов и поцарапали их. Утром во вторник, 16 июня, реставратор Музея городской скульптуры очистил мифических существ от краски. Восстановить глубокие царапины в рамках аварийной реставрации не представляется возможным. «Мы устранили те повреждения, которые могли. Сейчас решается вопрос с поиском финансирования для дальнейшей реставрации», — сообщили в музее.
Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским). Переправа находится под охраной КГИОП. Его длина — 8 метров, ширина — 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский.
Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.
Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. В апреле 2019 года пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. В мае на переправу установили первых два грифона. Полностью мифические существа вернулись на Банковский мост 19 июня 2019 года. Однако уже в августе с переправы начали пропадать декоративные украшения в виде позолоченных шариков.
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