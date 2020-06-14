Сегодня, 14 июня, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев оценил то, как развивается ситуация с коронавирусом в городе. По его мнению, она остается сложной, но город ее полностью контролирует, передает «Петербургский дневник».
Вице-губернатор Олег Эргашев считает, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной
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Фото: Shutterstock
«Коэффициент распространения – около 0,8. Это говорит о том, что пандемия до конца не пошла на спад. Количество коечного фонда за последние недели – около 17 процентов. Это говорит о том, что определенного количества коек пока недостаточно. Нам приходится выписывать ежедневно около 500 человек и столько же госпитализировать. Мы постоянно контролируем ситуацию с коечным фондом.», – сказал Эргашев. Он уточнил, что в Петербурге очень высокий показатель, тестирования, незначительно уступающий Москве, – 371 исследование на 100 тысяч населения.
Он также добавил, что в городе постоянно ведется статистика по случаям заражения коронавирусом среди врачей и денежную компенсацию получают те, кто находится на передовой, отметил Эргашев.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 500 тысяч, в мире — 7, 5 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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