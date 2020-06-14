Вице-губернатор Олег Эргашев считает, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

«Коэффициент распространения – около 0,8. Это говорит о том, что пандемия до конца не пошла на спад. Количество коечного фонда за последние недели – около 17 процентов. Это говорит о том, что определенного количества коек пока недостаточно. Нам приходится выписывать ежедневно около 500 человек и столько же госпитализировать. Мы постоянно контролируем ситуацию с коечным фондом.», – сказал Эргашев. Он уточнил, что в Петербурге очень высокий показатель, тестирования, незначительно уступающий Москве, – 371 исследование на 100 тысяч населения.