Временный госпиталь для заболевших коронавирусной инфекции «Ленэкспо» снова затопило. Об этом рассказала муниципальный депутат Нэлли Вавилина, опубликовав видео с уборкой. Она отметила, что «вода подступает к кроватям». До этого госпиталь был затоплен в конце мая.
Временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь затопило
«А в Ленэкспо с завидным постоянством продолжаются рабочие моменты. Друзья, может, нам скинуться на сантехника? А то пациенты сос кричат - сегодня ночью затопило третий пост, и вода подступает к кроватям», — такая подпись сопровождает ролик, где сотрудники убираются.
В комментариях интернет-пользователи сочувствуют медработникам и отмечают, что «не нужно потакать этому беспределу, а в данном случае именно собирать воду». «Ты не решаешь проблему, а становишься соучастником преступления. Нужно сообщить руководству и выполнять только свои обязанности, а когда Ленэкспо затопит, то пусть приезжает начальник и сам лично черпает воду. Он не же не решил эту проблему своевременно, ему и черпать», — считают они.
Напомним, в ночь на 9 июня в ординаторской выставочного комплекса «Ленэкспо», который в настоящий момент перепрофилирован под госпиталь для пациентов с коронавирусом, обрушился потолок. Как сообщила глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, «чудом никто не пострадал», но «миллион отклеился» — она напомнила, что стоимость ремонта в госпитале составила 416 миллионов рублей.
Ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.
17 мая в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», сутки в нем для одного человека обойдутся в 4 165 рублей — при длительности лечения в 11 дней общий тариф составит 45 815 рублей. Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга.
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