В Петербурге на следующей неделе начнутся репетиции июньского парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает «Фонтанка», их будет меньше, чем при подготовке к ежегодному майскому смотру войск.
На Дворцовой пройдет репетиция парада Победы
Уже известны даты и время тренировок, которые пройдут на Дворцовой площади. По информации пресс-службы Западного военного округа, первая репетиция назначена на 17 июня в 18.00, в ней будут участвовать только пешие подразделения. В четверг, 18 июня, состоится репетиции с участием боевой техники. Всего таких тренировок будет две – вторая генеральная запланирована на 20 июня. В четверг она будет вечерней (начало в 18.00), в субботу — утренней, в 10.00. Об ограничениях автомобильного движения пока не говорится.
Напомним, Парад Победы, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 24 июня. В России этот день объявят нерабочим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
16 апреля президент России принял решение перенести празднования по случаю 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на более позднюю дату. Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу».
Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Акция памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в этом году также прошла в виде виртуального шествия. Оно транслировалось по телеканалам, на медиа-экранах и различных интернет-площадках.
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