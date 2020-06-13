С понедельника в Ленобласти можно будет посещать леса

В понедельник также возобновят работу ярмарки во всех районах без ограничений по ассортименту, однако придется носить маски. . В «желтой» и «зеленой» зонах можно будет посещать учреждения дополнительного образования ограниченными группами. В детских садах первой зоны для посещающих дежурные группы разрешены индивидуальные занятия психологов, логопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК, во второй зоне эти занятия разрешены группами до 15 человек. В третьей зоне полноценно заработают детские сады, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также можно будет заниматься спортом на открытом воздухе группами.