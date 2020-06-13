В Ленинградской области 15 июня снимут запрет на посещение лесов, который вступил в силу с 31 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.
С понедельника в Ленобласти можно будет посещать леса
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Фото: Shutterstock
В понедельник также возобновят работу ярмарки во всех районах без ограничений по ассортименту, однако придется носить маски. . В «желтой» и «зеленой» зонах можно будет посещать учреждения дополнительного образования ограниченными группами. В детских садах первой зоны для посещающих дежурные группы разрешены индивидуальные занятия психологов, логопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК, во второй зоне эти занятия разрешены группами до 15 человек. В третьей зоне полноценно заработают детские сады, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также можно будет заниматься спортом на открытом воздухе группами.
Разрешены экскурсии в музеях в районах, входящих в «красную зону», также откроются салоны красоты и общественные бани. С 15 июня разрешен каршеринг, однако требуется дезинфекция.
Напомним, с 15 июня петербуржцы вновь смогут воспользоваться услугами парикмахерских, библиотек, мебельных магазинов, следует из постановления о мерах против коронавируса, подписанного губернатором Петербурга Александром Бегловым. Власти разрешили работу объектов розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, парикмахерских, отдельных городских бань, риелторских организаций, рекрутинговых агентств, библиотек и архивов по предварительной записи, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, сообщается на сайте Смольного.
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