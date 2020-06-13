В пятницу, 12 июня, в Невском районе Петербурга произошел пожар в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева. Предполагается, что причиной пожара стал поджог. Об этом сообщает «Фонтанка».
В Петербурге произошел пожар в психоневрологическом институте им. Бехтерева. Его причиной стал поджог
По данным регионального управления МЧС, психоневрологический институт загорелся в 14:21. Спасатели тушили пожар на четвертом этаже медицинского исследовательского центра на улице Бехтерева в Петербурге, служебное помещение сгорело. Огонь занял площадь в 10 квадратных метров, 24 спасателям удалось потушить за полчаса. При этом пострадавших нет.
Позже было установлено, что причиной пожара в медицинском исследовательском центре на улице Бехтерева мог стать поджог. По информации прокуратуры Невского района, огонь развёл 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством. «В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тыс. рублей», — сообщается на сайте ведомства.
В настоящий момент возбудили уголовное дело по ч. 2 167 статьи УК РФ — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога. Расследовать это дело будет следственный отдел по Невскому району ГСУ СК РФ по Петербургу.
Напомним, 12 мая в больнице Святого Георгия в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание. Пожар, которому был присвоен второй ранг, удалось локализовать к 06:55 — огонь охватил 10 квадратных метров в помещении на 6-ом этаже, где находится отделение реанимации. Клиника перепрофилирована под пациентов с Covid-19 — госпитализация с внебольничными пневмониями и гриппом ведется туда с 16 марта.
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