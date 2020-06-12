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РНБ откроется для посетителей с 20 июня. Читателям придется предварительно записываться

С 20 июня Российская национальная библиотека планирует вновь начать прием посетителей. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Однако пускать читателей в библиотеку будут в ограниченном режиме. Кроме того, для посещения РНБ необходимо предварительно записаться. Это можно сделать уже со вторника, 16 июня. О формах записи и временном порядке пользования РНБ расскажут позднее.

Напомним, ранее сегодня вице-губернатор Евгений Елин назвал плановые сроки открытия в городе парикмахерских и других организаций сферы услуг, а сам Беглов сообщил, когда откроется навигация по рекам и каналам города.

Отмечается, что на сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан

Ранее стало известно, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. Как и в Москве, отмена ограничений будет происходить в несколько этапов. Александр Беглов рассказал 9 июня, как город будет возвращаться к «нормальной жизни».

Добавим, что Наталия Башкетова, глава Роспотребнадзора в Петербурге, заявила, что федеральные музеи-заповедники и парки в городе откроются в июле, а не 16 июня как постановил Минкульт.

 «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Сабина Алиева,
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