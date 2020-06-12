Глава Минздрава: в России разрабатывается «плавающий» режим ограничений

Ранее в Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу в Петербурге. Так, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил не сравнивать Москву и Петербург, поскольку эпидемия коронавируса в столице стартовала раньше, а соответственно и пик заболеваемости в столице пришелся на две недели раньше, чем в Петербурге. А также Смольный не хочет получить новую вспышку заболевания и увеличить число зараженных, а потому и принимает решения по отмене ограничений с гораздо большей осторожностью.