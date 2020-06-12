Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о разработке «плавающего» режима ограничений с его периодическим возвращением. Об этом сообщает «Интерфакс» 11 июня.
Глава Минздрава: в России разрабатывается «плавающий» режим ограничений
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Фото: Shutterstock
«Есть формат, в том числе, плавающего режима ограничений. Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях, и может использоваться», – заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести».
Кроме того, он допустил возможность формата, при котором будет чередоваться введение карантина и его отмена.
Ранее в Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу в Петербурге. Так, вице-губернатор Петербурга Евгений Елин попросил не сравнивать Москву и Петербург, поскольку эпидемия коронавируса в столице стартовала раньше, а соответственно и пик заболеваемости в столице пришелся на две недели раньше, чем в Петербурге. А также Смольный не хочет получить новую вспышку заболевания и увеличить число зараженных, а потому и принимает решения по отмене ограничений с гораздо большей осторожностью.
Напомним, Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. На первых этапах к плановой работе вернутся все федеральные стационары, которые были перепрофилированы для работы с коронавирусом, после них — клиники, оказывающие высокотехнологичную и специализированную помощь. Позже губернатор Александр Беглов рассказал, как скоро откроются парикмахерские и получится ли отправиться на ужин в любимый ресторан этим летом.
Власти Петербурга также разработали план по возвращению перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 больниц в штатный режим. К профильной деятельности приступят в первую очередь федеральные стационары.
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