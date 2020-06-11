В Смольном объяснили медленную отмену ограничений по коронавирусу

Чиновник отметил, что эпидемия коронавируса в Москве стартовала раньше, а соответственно и пик заболеваемости в столице пришелся на две недели раньше, чем в Петербурге. Он также объяснил, что изначально сравнивать два города между собой нелогично, так как ограничения в них были установлены с разной степенью жесткости.

«Мы идем куда более щадящим путем, мы не вводили таких жестких ограничений, и, на наш взгляд, это оправдано. У нас куда более подготовленные жители, у нас более ровный состав населения — он более образованный и более квалифицированны. Поэтому и ограничения мы снимаем чуть более аккуратно, чем Москва», — отметил он в эфире канала «Санкт-Петербург».

Кроме прочего, он добавил, что Смольный не хочет получить новую вспышку заболевания и увеличить число зараженных, а потому и принимает решения по отмене ограничений с гораздо большей осторожностью.

Елин отметил, что второй этап послаблений по коронавирусу жителям города следует ждать не раньше чем через две недели: «Опыт показывает, что через две недели становится понятно, привело ли это к вспышке или нет. Поэтому можно рассчитывать на следующий этап ровно через две недели, если справимся с первым».

Напомним, Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. На первых этапах к плановой работе вернутся все федеральные стационары, которые были перепрофилированы для работы с коронавирусом, после них — клиники, оказывающие высокотехнологичную и специализированную помощь. Позже губернатор Александр Беглов рассказал, как скоро откроются парикмахерские и получится ли отправиться на ужин в любимый ресторан этим летом.

Ранее сегодня власти Петербурга разработали план по возвращению перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19 больниц в штатный режим. К профильной деятельности приступят в первую очередь федеральные стационары.



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