Чтобы определить концепцию новых «Никольских рядов», в Петербурге организуют проектные сессии

Проектные сессии трех конкурирующих команд пройдут с 10 по 7 июля. В рамках исследования района Никольских рядов как нового общественного пространства, они должны будут выявить урбанистический потенциал территории и предложить стратегии и сценарии развития объекта «Никольские ряды» в перспективе пяти лет.

Организаторы форсайт-сессии мыслят этот район как центр локальной идентичности и точку притяжения для жителей района и города, а также туристов. В рамках исследования будут проведены публичные образовательные онлайн-семинары и лекции экспертов. Как отмечают Miles&Yards, которые займутся реализацией нового проекта, помогут командам-участникам учесть «интересы жителей, стейкхолдеров, планы администрации города» и повысить инвестиционную привлекательность территории.

Менторами в проекте станут основатели архитектурного бюро Katarsis Architects Петр Советников и Вера Степанская, партнеры бюро «АРХАТАКА» Андрей Воронов и Иннокентий Падалко, управляющий партнер Института территориального планирования «Урбаника» Евгения Арефьева. Эксепртами выступят историк архитектуры Валентина Лелина, куратор проекта «Севкабель Порт» Алексей Онацко, основатель бюро ludi_architects Любовь Леонтьева и социолог Социологического института РАН Любовь Чернышева и другие.

Заявки на участие в исследовании принимаются с 10 по 18 июня (до 10:00 утра). 20 июня организаторы объявят 15 имен участников форсайта, прошедших отбор. 22 числа начнется работа в студиях, а финальные проекты команды презентуют 7 июля.

Подать заявку могут граждане РФ от 18 до 35 лет. Для этого необходимо наличие портфолио, мотивационное письмо, свободное время и заинтересованность в работе над городскими проектами. Призовой фонд проекта составит 300 тысяч рублей, которые поделят между тремя проектными студиями в равной степени – по 100 000 рублей.

В жюри проекта войдут председатель КГИОП Сергей Макаров, заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова, руководитель архитектурного бюро «Евгений Герасимов и партнеры» Евгений Герасимов, художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий и другие эксперты.

Подробности о проекте доступны на сайте. Там же можно заполнить заявку на участие.

Напомним, Никольские ряды построены в 1789 году в Коломне, в пешей доступности от Мариинского театра и Никольского морского собора. Согласно плану Комиссии о Санкт-Петербургском строении там должны были располагаться казармы и административные здания Морского ведомства, но осуществить задуманное не удалось. В 2018 году завершилась масштабная реконструкция здания XVIII века. Тогда его приспособили под комплекс гостиниц, кафе и торговые ряды.