Пока о поездках в другие страны можно только мечтать, самое время присмотреться к красотам Ленинградской области. Специально для «Собака.ru» Александр Семенов, преподаватель академии Штиглица и института Культуры, автор книги «Дизайн мебели в СССР» и создатель Telegram-канал «Русский камамбер» выбрал пять самых интересных сохранившихся деревянных построек, которые можно увидеть своими глазами — они не спрятаны за высокими заборами.
5 самых интересных сохранившихся деревянных построек Ленинградской области, которые нужно успеть увидеть
Вернакулярный терем в Лимузи
История дома покрыта тайнами. Есть информация, что он принадлежит семье художников, которые понатаскали с разных мест декоративные элементы и слепили из них это — постсоветский народный ретроспективизм.
Село Лампово
В Ленинградской области сохранилось немало примеров деревянного зодчества XIX-XX веков. Но едва ли можно встретить цельную, почти нетронутую застройку больших кварталов. Редчайшим примером аутентичного российского села с домами 160-летней давности является Лампово. И находится оно не в четырех часах езды от Петербурга, как вы могли подумать, а рядом с крупным и многим знакомым поселком Сиверский, всего в часе дороги от города. Тем удивительнее, что село почти не тронуло время. Полуторавековые дома пережили оккупацию и современное пренебрежительное отношение к наследию. Есть легенда, что во времена Второй мировой войны здесь находилось место дислокации отряда коллаборационистов староверов-федосеевцев, сотрудничавших с властями Третьего рейха. Но ряд данных, добытых историком и этнографом Денисом Ермолиным, опровергает распространенную в интернете информацию. Денис поддерживает местную общину староверов (единственную в Ленинградской области) и помогает в реставрации деревянных домов. В настоящее время около двадцати из них имеют охранный статус. В советские времена Юрий Семочкин, защитник архитектуры Гатчинского района, пытался договориться об охранном статусе всей исторической части Лампово, но местные жители выступили против — не хотели переселяться или жить в музее. В то же время дома довольно часто горят, «модернизируются» владельцами и просто приходят в запустение.
Если будете в Лампово, проедьте несколько километров до поселка Дружная Горка — там есть красивейшая деревянная кирха с церковно-приходской школой при стекольном заводе Ритинга 1884 года постройки. Сейчас она и еще несколько других домов этого поселка находятся под угрозой сноса.
Дом общины христиан-трезвенников в Вырице
Основатель общины и религиозного движения, Иван Алексеевич Чуриков, прошел долгий путь гонений и заключений, прежде чем его просветительскую деятельность одобрили в верхах власти. От обвинений в сектантстве он перешел на ту ступень, когда даже врачи стали отсылать своих неизлечимых пациентов-алкоголиков в его общину. В начале XX века Чуриков собирал уже тысячи людей и ему понадобилось место, где он мог бы вести работу с прихожанами. В 1905 году в Вырице появилась колония трезвенников под названием «Общество взаимного спасения», где люди работали по хозяйству. К 1910 году прихожане стали и вегетарианцами. «Сам Христос воскрес и нас воскресит Трезвым Учением», как говорится на сайте организации. Интересно, что колонией был приобретен первый в Петербургской губернии трактор. А в 1914-м Чурикова снова обвинили в сектантстве, а в 1929-м — в контрреволюционной деятельности. Умер он в 1933 году при отправке в Бутырскую тюрьму. В 2018 году главное здание колонии получило охранный статус, но было странным образом отреставрировано: есть сомнения в качестве материалов и достоверности некоторых деталей.
Дача Грачева в Мариенбурге
Те счастливчики, которые успели побывать на не потухнувших «гатчинских гейзерах», по дороге наверняка замечали величественный деревянный терем напротив станции «Мариенбург». Это остатки дачи инспектора Гатчинского реального училища Владимира Викторовича Грачева. О доме, построенном в 1892 году, известно мало. В Мариенбурге его называют «Дом с башней», летом 1904 года здесь жили Зинаида Николаевна Гиппиус и Дмитрий Сергеевич Мережковский и даже что-то успели написать. В настоящее время дом разваливается, но не простаивает, а используется для размещения магазина «Садовод».
Церковь в Щелейках
Для любителей дальних поездок, аутентичных деревень и дикой природы отлично подойдет маршрут по деревянным церквям Посвирья. Одной из самых живописных является церковь Дмитрия Солунского Мироточивого в селе Щелейки. Она была построена 1783 году и считается уникальным памятником деревянного зодчества, охраняется государством. Но несмотря на это до сих пор находится в плачевном состоянии. Последняя реставрация, следы которой хорошо заметны, была завершена в 2018 году. Но опасения за судьбу дома сохраняются. Бревенчатые деревянные домики, поля, леса, выход к берегу Онежского озера — что еще нужно для отличной поездки?
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