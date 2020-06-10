5 самых интересных сохранившихся деревянных построек Ленинградской области, которые нужно успеть увидеть

Село Лампово

В Ленинградской области сохранилось немало примеров деревянного зодчества XIX-XX веков. Но едва ли можно встретить цельную, почти нетронутую застройку больших кварталов. Редчайшим примером аутентичного российского села с домами 160-летней давности является Лампово. И находится оно не в четырех часах езды от Петербурга, как вы могли подумать, а рядом с крупным и многим знакомым поселком Сиверский, всего в часе дороги от города. Тем удивительнее, что село почти не тронуло время. Полуторавековые дома пережили оккупацию и современное пренебрежительное отношение к наследию. Есть легенда, что во времена Второй мировой войны здесь находилось место дислокации отряда коллаборационистов староверов-федосеевцев, сотрудничавших с властями Третьего рейха. Но ряд данных, добытых историком и этнографом Денисом Ермолиным, опровергает распространенную в интернете информацию. Денис поддерживает местную общину староверов (единственную в Ленинградской области) и помогает в реставрации деревянных домов. В настоящее время около двадцати из них имеют охранный статус. В советские времена Юрий Семочкин, защитник архитектуры Гатчинского района, пытался договориться об охранном статусе всей исторической части Лампово, но местные жители выступили против — не хотели переселяться или жить в музее. В то же время дома довольно часто горят, «модернизируются» владельцами и просто приходят в запустение.

Если будете в Лампово, проедьте несколько километров до поселка Дружная Горка — там есть красивейшая деревянная кирха с церковно-приходской школой при стекольном заводе Ритинга 1884 года постройки. Сейчас она и еще несколько других домов этого поселка находятся под угрозой сноса.