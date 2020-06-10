Что нужно открыть в Петербурге в первую очередь? Отвечают петербуржцы!



Самым нежеланным для петербуржцев ограничением стал запрет на работу фитнес-клубов. Комментарий Дмитрия Ясевича с просьбой разрешить их работу набрал на момент публикации материала почти две с половиной тысячи лайков. Пока, согласно плану Смольного, спортивные центры в закрытых помещениях смогут начать работу не раньше третьего этапа снятия ограничений, запланированного на июль.

Тем временем, другим горожанам хочется вновь прогуляться по паркам и скверам Петербурга или хотя бы по дворам. Комментарий Сергея Суханова набрал примерно на тысячу лайков меньше, чем просьба Ясевича.

Мечты некоторых жителей города с этой недели пусть отчасти, но уже стали реальностью. Так Анжелика Ясеневич обратилась к губернатору с просьбой вернуть магазины одежды и обуви: «Людям надо одежду и обувь покупать, Александр Дмитриевич. Лето уже, в валенках и тулупах жарко», — написала она.

Кто-то решил порассуждать о том, как будут вести себя петербуржцы после снятия ограничений: «Учитывая то, что у нас соблюдают "как обычно", а нормального карантина, с полными карантинными мероприятиями на 2 недели не было — можно снимать всё и сразу. Кто соблюдал меры безопасности для себя, а не для избежания штрафа — будет и дальше их соблюдать. Кто не соблюдает — ну тут уже ничего не поменяется, можно всё открывать или не открывать — это не изменит отношения к опасности», — написал Сергей Ботанин.

Напомним, ранее сегодня вице-губернатор Евгений Елин назвал плановые сроки открытия в городе парикмахерских и других организаций сферы услуг, а сам Беглов сообщил, когда откроется навигация по рекам и каналам города.

Отмечается, что на сегодняшний день Петербург пока не готов к дальнейшему снятию ограничений, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Так считает главный санитарный врач города Наталия Башкетова, напомнив, что в городе и так сделали послабление — с сегодняшнего дня, 8 июня, разрешена работа непродовольственных магазинов, ранее, 5 июня, возобновились богослужения с участием прихожан.

Ранее стало известно, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает поэтапный план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии. Как и в Москве, отмена ограничений будет происходить в несколько этапов. Александр Беглов рассказал 9 июня, как город будет возвращаться к «нормальной жизни».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 490 тысяч, в мире — 7 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.