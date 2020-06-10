В приемную комиссию петербургского вуза вошел робот с искусственным интеллектом

Виктор заменит обычных консультантов, которые помогают абитуриентов с подачей документов в вуз и отвечают на все возникающие вопросы о том, как устроена учеба в университете. Кроме этого, он сможет подсказать будущим студентам, куда сходить в Петербурге.

По словам представителей вуза робот-консультант обучаемый и будет расширять базу знаний благодаря инструментам машинного интеллекта.

Отметим, что сегодня искусственный интеллект применяют в различных сферах — от подбора кофе до создания музыки и даже написания новостей. Год назад сообщалось, что Петербург может стать столицей россиийского ИИ. Смольный, «Газпром нефть» и три ведущих политехнических университета города подписали соглашение о начале совместной деятельности с целью создания научно-образовательного центра, который «позволит совершить настоящий прорыв в развитии умной экономики».