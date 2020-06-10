Более 60 сотрудников Елизаветинской больницы в Петербурге заразились коронавирусом

20 работников из общего числа зараженных уже выздоровели — всего COVID-19 был диагностирован у 63 человек. Как отметили в пресс-службе больницы, «с симптомами гораздо больше» — но пришли еще не все результаты тестов, чтобы называть новое число диагностированных случаев.

Напомним, в начале мая скончалась заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон. Ранее стало известно о четырех смертях в НИИ им. Джанелидзе. Там скончались врач-гинеколог Лариса Веселаго, а также три медсестры — Татьяна Авдонина, Валентина Шужина и Ольга Новикова. В Петербурге скончалась санитарка НИМЦ им. Вредена с диагнозом COVID-19, в чьем свидетельстве о смерти коронавирус не указан как причина кончины. Ее семья пытается разобраться, что произошло на самом деле.

За все время с момента первого заражения коронавирусом в Петербурге COVID-19 диагностирован у более 3 тысяч петербургских врачей. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.

Пандемия COVID-19 полностью изменила работу петербургских больниц — стационары, которые никогда не были инфекционными, теперь принимают пациентов с коронавирусом, остальные пытаются справиться с увеличившимся потоком больных с другими заболеваниями. О том, с чем столкнулись медперсонал стационаров за последние месяцы, главврачи рассказали на пресс-конференции в «Интерфакс», посвященной кадровым вопросам в здравоохранении. Мы записали некоторые тезисы.