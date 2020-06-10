Вечером 9 июня в Петербурге начался первый летний ливень — с грозой и градом. Горожане снимали кадры затопленных улиц из своих машин и домов, а кто-то и сам перепрыгивал огромные лужи (мы показали, как это было!). Но непогода бывает и красивой — горожане запечатлели момент, когда в вершину башни Лахта Центра ударяет молния. «Это теперь наш громоотвод», — говорят они.
Фото дня: молния пронзает вершину башни Лахта Центра во время грозы
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Фото: сообщество "Лахта Онлайн | Приморский район"
«Эх, поэкспериментировать бы с растеканием заряда в области закопанного контура заземления. Можно тестировать разрядники, изучить силу тока в молниях, посмотреть воздействия мощного электроимпульса на почву и, как следствие, изменение ее химического состава под электролизом. А если попробовать приручить молнию — то это огромный скачок для науки в целом!» — комментирует фотографию петербуржец Владислав Шабанов.
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона. А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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