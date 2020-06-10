Вечером 9 июня в Петербурге начался первый летний ливень — с грозой и градом. Горожане снимали кадры затопленных улиц из своих машин и домов, а кто-то и сам перепрыгивал огромные лужи (мы показали, как это было!). Но непогода бывает и красивой — горожане запечатлели момент, когда в вершину башни Лахта Центра ударяет молния. «Это теперь наш громоотвод», — говорят они.