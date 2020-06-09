Видео и фото дня: первые летние гроза и ливень глазами петербуржцев



Водоотводные структуры не справились с объемом воды, поэтому на некоторых улицах водителям и пешеходам переходилось не ходить и ехать, а переплывать свой путь. Из-за последствий дождя, как сообщает «Фонтанка», пришлось временно приостановить движение троллейбусов под номерами 26, 27, 29, 35 и 47, так как проехать в момент непогоды они не могли.

Плохую погоду и грозу синоптики обещали с начала недели, но если вчера и большую часть дня сегодня стояла высокая температура, то к вечеру начался град и дождь и на улице стало холоднее. Многих жителей города вдохновили взять в руки камеру раскаты грома и редкие молнии, которые освещали небо.

