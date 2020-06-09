Петербург поднялся на 16 строчек в списке самых дорогих городов для экспатов

Первое место сохранил Гонконг, на второй строчке оказалась столица Туркменистана Ашхабад, прибавившая пять позиций в сравнении с прошлым годом. Третьей стала японская столица Токио. Столица России Москва тоже попала в список Mercer — она заняла 21 место, поднявшись на шесть пунктов.

В топ-10 по дороговизне жизни также вошли Цюрих, Сингапур, Нью-Йорк, Шанхай, Берн (столица Швейцарии), Женева и Пекин. Лондон был во второй десятке вместе с Сеулом, Лос-Анджелесом, Тель-Авивом, единственным городом на Сейшелах Викторией и столицей Чада Нджаменом.

Петербург прибавил 16 позиций и сменил 75 место, которое он занимал в 2019 году, на 59. В одной десятке с ним оказались Вена, Мумбаи и Сиэтл.

Хельсинки заняли 65 место. 113-й стала Рига, Таллин оказался 146-м, а Вильнюс 157-м. Стоимость жизни в столице Белоруссии Минске оценили на 194 строчку рейтинга, который всего составило 209 городов.

Сообщается, что свой рейтинг Mercer составляют, в первую очередь, для транснациональных компаний. Он помогает им определять размеры компенсации для своих иностранных сотрудников. Для составления рейтинга исследователи учитывали цены на жилье, транспорт, питание, одежду, коммунальные услуги, развлечения и медицинское обслуживание. Как отметил президент Mercer по поиску кадровых ресурсов Илья Бонич, пандемия привела к сокращению персонала и зарплат, а также отменила планы на расширение многих компаний: «Вместо того, чтобы рассчитывать на резкое возрождение мобильности, компаниям следует подготовиться к перераспределению их сотрудников, основываясь на сочувствии и понимании того, что не все экспаты будут готовы или захотят уехать за границу», — заявил он.



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