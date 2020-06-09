Частные лаборатории обнаружили антитела к коронавирусу у 15% петербуржцев

Частные лабораторные службы берут анализы на антитела к коронавирусу по всей стране. Всего на данный момент прошли обследование более 180 тысяч россиян.

Так, Helix проводили свои исследования на антитела с 16 мая по 4 июня. Доля положительных результатов в городе составила 14,3%. Этот показатель ниже московского (15,6%), но выше среднего по стране. Например, в Екатеринбурге антитела есть только у 10,8% жителей, а в Краснодаре — у 9,2%.

«На сегодняшний день прошло еще недостаточно времени с момента появления болезни, и нет того количества популяционных данных, которые могли бы дать достоверную информацию о том, какая концентрация IgG-антител в организме обеспечивает наилучший иммунный ответ, как долго он сохраняется», — объяснял медицинский директор Helix Дмитрий Денисов. Он добавил, что массовое тестирование людей на антитела поможет выявить контингент для вакцинации.

Эксперты медицинских центров «Инвитро» выявили специфические антитела класса G (IgG) к коронавирусной инфекции выявили, что в общероссийской статистике на жителей Петербурга и Ленобласти пришлось около 14,5% тестов. Антитела обнаружены у 15% петербуржцев и 16% жителей области. В середине мая «Инвитро» сообщали, что положительные тесты на иммунитет к COVID-19 были у каждого седьмого протестированного россиянина.

Лабораторная служба «Гемотест» с 25 мая по 9 июня выявила, что доля положительных результатов на антитела составила в среднем по стране 15%, а в Петербурге достигла 17,8%.

Напомним, с 15 по 19 июня в Петербурге проведут бесплатные тесты на антитела к коронавирусу. Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто сообщал, что у почти 40% переболевших COVID-19 есть вируснейтрализующие антитела в крови, которые подойдут для переливания заболевшим коронавирусом.

В начале июня «Собака.ru» еще раз провела краткий ликбез о самом популярном анализе 2020 года и собрала полный список петербургских клиник, где уже сейчас можно пройти исследование.

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