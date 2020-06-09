Стало известно, когда появится проект второго вестибюля «Василеостровской»

В опубликованном документе отмечается, что сам проект и документацию к нему необходимо закончить к 10 декабря 2021 года. Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что расположение вестибюля и наклонного входа не изменились по сравнению с тем, что было показано Смольным в январе на публичных слушаниях по проекту.

Напомним, разрешение на проведение предварительных работ на 10-й линии Васильевского острова Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала в ноябре 2019 года. Открыть новый вестибюль планируется до 2026 года. Пассажиры смогут спускаться по четырем эскалаторам на глубину в 55,6 метров. Пропускная способность составит 57 тысяч пассажиров в сутки.

В Смольном представили проекты станций Красносельско-Калининской линии. Позже на строящихся в данный момент «Путиловской» и «Юго-Западной» технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены. Власти Петербурга объяснили, что ускорить строительство новой линии «не представляется возможным» — иначе спешка может привести к снижению качества, а также нарушению нарушению технологического процесса строительства.

Пока новые станции метро строятся, не забывают и об уже существующих. Смольный запустил онлайн-опрос, в котором петербуржцы могут выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Помимо смены названия станцию ожидает внутреннее обновление — «Метрострой» приступил к устранению дефектов на «Беговой» и «Новокрестовской». За полгода с момента их открытия там нашли более тысячи дефектов — в том на станциях не работали траволаторы, происходили протечки и отваливалась плитка.