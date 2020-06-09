Суд отменил решение о переводе части Муринского парка под застройку спорткомплекса

На двух гектарах земли, которые Смольный передал застройщику «Анна Нова» под строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena, растет березовая роща. За ее сохранность петербуржцы борются с июня прошлого года.

Городской суд Петербурга признал недействующим постановление о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Оно переводит участок в ТРО-2, которое позволяет размещать там объекты спорта.

Сообщается, что решение может быть оспорено. В случае если через 30 дней оно вступит в силу, дело вернется в Куйбышевский районный суд, где жители Петербурга будут добиваться окончательной отмены решения о передаче земли застройщику.

В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, депутат ЗакСа Борис Вишневский и режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко вместе с петербуржцами вставали в «Живой щит» против строительства нового комплекса.

Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства. Позже врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. Позже защитники Муринского парка подали исковое судебное заявление с требованием обжаловать решение о застройке зеленой зоны.

В августе более 400 петербуржцев вышли на согласованный митинг против застройки. В январе 2020 года петербуржцы собрали 6118 подписей против застройки Муринского парка, которые передали в Смольный губернатору города Александру Беглову. На прошлой неделе, 2 июня, в Муринском парке появился памятник деревьям Петербурга. Арт-объект установили неподалеку от строительного забора — на территории парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова».