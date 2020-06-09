В Петербурге в 20 раз выросла заболеваемость внебольничными пневмониями

Как отметила начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, нынешние показатели по числу внебольничных пневмоний превышены сейчас в 20 раз, что свидетельствует «об интенсивности эпидемического процесса».

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова также добавила, что почти все пневмонии последних недель имеют отношение к коронавирусу. «У нас в среднем за последние три недели регистрируется почти 5 тысяч пневмоний и из расшифрованных почти 100 % — это все “ковидные”. Это колоссальные цифры», — заявила она.

Тем временем, коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге уже упал ниже единицы, что предоставило городским властям приступить к поэтапному снятию огранический. Как заявил сегодня губернатор города Александр Беглов, план по «нормализации жизни» в Петербурге после пандемии Смольный уже разрабатывает совместно с Роспотребнадзором. Его озвучат в ближайшие дни.

Снимать ограничения в городе начали уже сейчас: с 1 июня отменен обязательный масочный режим на улице, храмы открылись с 5 июня, а с 8 июня — непродовольственные магазины. Однако официально режим самоизоляции в Петербурге действует до 14 июня. По данным оперштаба по коронавирусу, Петербург находится на третьем месте по числу случаев заражения COVID-19 после Москвы и Подмосковья. За все время заболело 18,8 тысяч человек, 10,5 из них продолжают лечение. Умерли 392 пациента.

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