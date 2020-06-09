В комнате для врачей госпиталя «Ленэкспо» обрушился потолок

Напомним, ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.

17 мая в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», сутки в нем для одного человека обойдутся в 4 165 рублей — при длительности лечения в 11 дней общий тариф составит 45 815 рублей. Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга.

Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с COVID-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.