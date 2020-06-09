В ночь на 9 июня в ординаторской выставочного комплекса «Ленэкспо», который в настоящий момент перепрофилирован под госпиталь для пациентов с коронавирусом, обрушился потолок. Как сообщила глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина, «чудом никто не пострадал», но «миллион отклеился» — она напомнила, что стоимость ремонта в госпитале составила 416 миллионов рублей.
В комнате для врачей госпиталя «Ленэкспо» обрушился потолок
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Фото со страницы Нэлли Вавилиной "ВКонтакте"
«Ночью в ординаторской «Ленэкспо» обвалился потолок. Чудом никто не пострадал. Стоимость ремонта в Ленэкспо 416 миллионов. Господа, у вас миллион отклеился», — сообщила Вавилина. Как отметила муниципальный депутат, это не все проблемы госпиталя — так, в санузлах «Ленэкспо» «постоянный потоп», и это «минус еще один миллион». Видео, на которых запечатлены подтопления, Вавилина опубликовала вчера вечером и сегодня утром. «Началось утро в деревне», — добавила она.
Видео от 22:52 8 июня.
Напомним, ранее один из павильонов выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для приема пациентов с Covid-19. Его построили за неделю, а максимальное количество пациентов, которых он сможет принять, составляет 1000 человек. 3 мая госпиталь принял первых пациентов. Госпитализированная в «Ленэкспо» Оксана Кутафина-Шишлова рассказала об условиях содержания — и пожаловалась на условия содержания. Прокуратура Петербурга начала проверку.
17 мая в СМИ появилась информация об утвержденных тарифах на содержание пациентов во временном госпитале «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», сутки в нем для одного человека обойдутся в 4 165 рублей — при длительности лечения в 11 дней общий тариф составит 45 815 рублей. Однако позже обнародованные расценки опроверг Комитет по здравоохранению Петербурга.
Жителя Петербурга Илью Колпашникова в начале мая госпитализировали во временный госпиталь «Ленэкспо» — чтобы понаблюдать за состоянием поправляющегося пациента с COVID-19. В интервью «Собака.ru» он рассказал, почему его самочувствие за эту неделю лишь ухудшилось и каково быть узником импровизированной больницы.
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